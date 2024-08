Rebeca Andrade, ouro no solo! É a maior medalhista do Brasil em Olimpíadas

Rebeca Andrade, atleta do Flamengo, se tornou na manhã desta segunda-feira (5/8) a maior medalhista olímpica da história do Brasil. Afinal, depois de ficar em quarto lugar na final da trave (mas à frente se Simone Biles, a quinta) e ficar fora do pódio, a brasileira foi para a final do solo. E arrasou. Afinal, ficou com a medalha de ouro. Sua pontuação foi de 14.166, contra 14.133 do mito Simone Biles, que realizou a sua apresentação após a brasileira e fez questão de cumprimentá-la assim que viu que sua nota ficou abaixo da brazuca. O bronze foi da americana Jordan Chiles, com 13.766.

Esta foi a sexta medalha de Rebeca Andrade em Jogos Olímpicos e a sua quarta em Paris. Nesta edição, ela ganhou prata no individual geral e no salto (o ouro com Biles em ambas) e bronze por equipes. Mas, soma-se a isso as duas medalhas em Tóquio: ouro no salto e prata no geral individual.

É de ouro

Segunda a se apresentar, Rebeca fez uma apresentação quase impecável, com erros mínimos. Assim, levou uma pontuação de 14,166. Dessa forma, com os pequenos erros da romena Ana Babosu e da italiana Alice Damato, a brasileira ficou de olho na apresentação da favorita Simone Biles. A americana foi a sexta. Fez uma apresentação com rotina muito dificil com alta qualidade. Contudo, teve duas saídas fora do palco, o que a levou perder décimos. Isso a deixou com 14.133. Assim, restou apenas esperar as duas últimas ginastas concluírem suas performances. Afinal, ambastinham chances mínimas de alcançar mais de 14.000 e era questão de tempo. Enfim, celebrou a sexta medalha olímpica, a segunda de ouro.