Rebeca Andrade lava a alma dos brasileiros e ‘trava’ web com ouro

Posteriormente a ausência no pódio na final da trave, a medalha de ouro histórica de Rebeca Andrade na final do solo nos Jogos Olímpicos de Paris lavou a alma dos brasileiros. A esperada conquista dourada da ginasta deixou a internet ‘travada’ com a repercussão da conquista. O termômetro da vitória foi X (antigo Twitter), onde o nome da atleta ficou entre os mais comentados.

Rebeca Andrade brilhou na final do solo e levou o ouro – Foto: AFP via Getty Images

A brasileira foi a segunda a executar seus movimentos no solo. Com a nota de 14.166, a ginasta logo assumiu a ponta e aguardou a participação das outras atletas. Simone Biles foi a 7ª a fazer sua apresentação. Principal concorrente de Rebeca, a americana acabou saindo do espaço delimitado por duas vezes e recebeu a nota de 14.133. Mas ainda tinha Jordan Chiles, outra americana com chance de faturar o ouro. Entretanto, com 13.766, ela ficou em terceiro, resultado que confirmou a vitória da agora maior medalhista olímpica do Brasil.