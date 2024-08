Real Madrid x Chelsea: escalações e onde assistir

Duelo de gigantes na pré-temporada do futebol europeu. Real Madrid e Chelsea se enfrentam, nesta terça-feira (5), às 20h (de Brasília), no Bank of America Stadium, em Charlotte, nos Estados Unidos. Este será o terceiro e último compromisso do clube merengue antes da estreia oficial na temporada 2024/25, e o time busca a primeira vitória neste período de preparação. Além disso, a expectativa é que o ataque seja formado pelo trio brasileiro Vini Jr, Endrick e Rodrygo.

Como chega o Real Madrid

Mesmo com o elenco estrelado, o Real Madrid perdeu os dois amistosos que disputou durante esta pré-temporada do futebol europeu. No primeiro compromisso, a equipe sofreu uma derrota para o Milan por 1 a 0, no jogo que marcou a estreia de Endrick com a camisa merengue. Já no duelo seguinte, a equipe perdeu o ‘El Clásico’ para o Barcelona por 2 a 1.

Contudo, a expectativa para o jogo contra o Chelsea é que o ataque merengue seja formado por Vini Jr, Endrick e Rodrygo, pela primeira vez desde a chegada do jovem centroavante ao Real.