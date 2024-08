PSG empresta Xavi Simons novamente ao RB Leipzig, da Alemanha

O Paris Saint-Germain anunciou, nesta segunda-feira (5), que irá emprestar o meia Xavi Simons novamente emprestado ao RB Leipzig por mais um ano. Assim, um dos principais destaques da Holanda na na Eurocopa 2024 permanecerá no clube da Bundesliga.

Depois que declarou que não pretendia permanecer na equipe parisiense, o jogador despertou interesse de outros clubes do Velho Continente. O Bayern de Munique liderava a corrida para contratá-lo, de acordo com o portal L’Équipe. No entanto, não conseguiu trazer o atleta para a próxima temporada.