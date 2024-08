Portuguesa-RJ se prepara para duelos pelas oitavas de final da Série D contra o Maringá-PR

Clube carioca enfrenta equipe paranaense após classificação emocionante diante do Mixto-MT. Técnico Caio Couto confia em duelos equilibrados

Após a classificação para as oitavas de final, vencendo o Mixto-MT na segunda fase, a Portuguesa-RJ se prepara para dois confrontos desafiadores contra o Maringá-PR. Afinal, o time paranaense, que avançou com um placar agregado de 5 a 2 diante do Novo Hamburgo-RS, será adversário da Lusa nesta fase decisiva.

O técnico Caio Couto expressou sua satisfação com a trajetória do time até aqui e ressaltou a importância da preparação para enfrentar equipes fortes.