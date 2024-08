Pilar de Mano no Fluminense, Diogo Barbosa elogia ídolo Marcelo

Camisa 16 atuou 100% dos jogos em que esteve disponível sob o comando do novo treinador - mesmo com o craque à disposição

O lateral-esquerdo Diogo Barbosa segue ganhando espaço no Fluminense. Afinal, ele foi titular em sete dos oito jogos de Mano Menezes à frente do Tricolor. Sua única ausência foi por suspensão, aliás.

E isso tudo com Marcelo à disposição. Barbosa, então, não escondeu a idolatria pelo companheiro de posição. Após a vitória por 1 a 0 sobre o Bahia, no último domingo (4), ele salientou o quão difícil é substituir um craque da dimensão do camisa 12.

