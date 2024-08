Olimpíadas: vídeo exibe árbitra com medalha após 4º lugar de Rebeca

Chinesa Qiurui Zho foi a responsável pela banca na prova de trave e aparece com a prata conquistada pela ginasta de seu país Crédito: Jogada 10

Em vídeo que circula nas redes sociais, a árbitra Qiurui Zho aparece segurando a medalha de prata conquistada por Yaqin Zhou na final da trave, nesta segunda-fera (05). As duas são chinesas. Na mesma prova, a brasileira Rebeca Andrade ficou na 4ª posição. Rebeca Andrade e Simone Biles ficaram de fora do pódio na trave – Foto: Reprodução É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Nas imagens, a árbitra surge junto com a comissão técnica da China após a prova, na área de aquecimento. Zho segura a medalha conquistada por Zhou e tira uma foto do objeto com técnicos e a própria ginasta na proximidade.

Veja o momento: Essa mulher chinesa de camisa branca, segurando a medalha de prata conquistada pela China, fotografando-a, é a árbitra chefe da prova de trave. Isso aconteceu agora há pouco no ginásio de aquecimento. pic.twitter.com/nwan8m4484

— Demétrio Vecchioli (@Olhar_Olimpico) August 5, 2024 Apesar do favoritismo, Zhou teve um desequilíbrio grande ainda no início. Ela precisou fazer uma manobra para se manter de pé na trave. Mas a chinesa se apresentou com a série de maior nota de dificuldade. Com isso, obteve a nota de 14.100, atrás apenas da italiana Alice D’Amato, que somou 14.366. A também italiana Manila Esposito fechou o pódio ao obter 14,000. Rebeca obteve 13,933.