Neymar manda recado com postagem em rede social

No CT do Al-Hilal, jogador brasileiro segue com o trabalho de recuperação da lesão sofrida no joelho esquerdo no ano passado Crédito: Jogada 10

Neymar segue compartilhando imagens do seu processo de recuperação no CT do Al-Hilal, na Arábia Saudita. Nesta segunda-feira (05), o brasileiro fez uma postagem onde exibe uma tatuagem com uma mensagem motivacional. Na imagem, o brasileiro aparece executando exercícios com peso. Com o short levantado, Neymar exibe seus desenhos, com um deles sendo a frase utilizada também como legenda da publicação. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora