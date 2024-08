Morre Adílio, um dos maiores ídolos da história do Flamengo

Ídolo do Flamengo, morre aos 68 anos. Campeão do mundo pelo Flamengo, astro vinha fazendo lutando contra um câncer no pâncreas Crédito: Jogada 10

Adílio, um dos grandes nomes da história do Flamengo, morreu na manhã desta segunda-feira (5/8), no Rio de Janeiro. Brown, como carinhosamente era chamado por seus companheiros, vinha lutando contra um quadro avançado de câncer no pâncreas. Aos 68 anos, o ex-jogador estava internado em uma hospital na Zona Oeste há cerca de duas semanas. Com a piora de Adílio, ex-jogadores do Flamengo, que conquistaram títulos importante ao lado do eterno camisa 9 do Mais Querido, foram até o hospital para visitá-lo na última semana para um adeus. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora História de Adílio pelo Flamengo Adílio vestiu as cores rubro-negras entre 1975 e 1987. Durante sua trajetória, disputou 617 jogos, com 377 vitórias, 148 empates e 92 derrotas, além de marcar 129 gols. Ele, aliás, ocupa o terceiro lugar na lista de jogadores com mais partidas pelo clube, e é um dos maiores ídolos da história do Rubro-Negro.

Mesmo após pendurar as chuteiras, Adílio não deixou de frequentar a Gávea e vestir o Manto Sagrado. Assim, ele se tornou o presidente da FlaMaster, time formado por ex-jogadores do clube carioca. Nos últimos anos, nomes como Rondinelli, Urigueller, Andrade e Ronaldo Angelim, além do próprio Adílio, faziam parte do grupo. Trinca histórica Adílio e Andrade, ao lado de Zico, fizeram parte do maior meio campo da história do Flamengo. O trio, por exemplo, foi titular contra o Liverpool (ING), quando o Rubro-Negro foi campeão mundial no Japão, no dia 13 de dezembro de 1981. Além disso, os antigos donos das camisas 6, 8 e 10 levantaram troféus estaduais, nacionais e, claro, da Libertadores. Chances na Seleção Devido à imensa concorrência e abundância de craques brasileiros que atuavam no meio de campo durante as décadas de 70 e 80, Adílio teve poucas chances de atuar como titular na Seleção Brasileira, mas uma delas foi épica: a inesquecível vitória sobre a Alemanha no Maracanã, quando Telê escalou o meio de campo do Fla e Adílio foi o melhor em campo, dando até passe primoroso para o gol da vitória por 1 a 0 (marcado por Junior).