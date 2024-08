Lateral do Grêmio indica aposentadoria: ‘Está acabando’

O Grêmio pode ter mais uma baixa no elenco ao final da temporada. Isso porque Fábio, que tem contrato com o Tricolor até o final do ano, pode estar se aposentando do futebol. Após vencer o Athletico no domingo (04), o lateral utilizou as suas redes sociais para fazer um post em comemoração aos três pontos.

“Aproveitando todos minutos, que está acabando. Agradecer muito o futebol por tudo que me deu. Prazer em jogar com esse time e esse grupo”, disse o jogador na publicação.

Aos 34 anos, Fábio, aliás, é utilizado como opção a João Pedro. O lateral chegou ao Tricolor na última temporada e tem contrato com o clube até o final do ano. No clube gaúcho desde o início do ano passado, é um dos líderes do vestiário gremista. Ele, inclusive, foi titular da equipe alternativa na vitória sobre o Athletico na Ligga Arena neste domingo. Pelo Grêmio, são 49 jogos, com um gol e quatro assistências.