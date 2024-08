Kauã Elias, do Fluminense, revela que se espelha em Fred: ‘É surreal’

Com quatro gols nos último seis jogos, atacante celebra tento no Maracanã e atuar ao lado de Thiago Silva e Marcelo Crédito: Jogada 10

O Fluminense mudou da água para o vinho com a chegada de Mano Menezes. Uma das ações mais importantes do técnico foi dar mais chances a Kauã Elias. Assim, o atacante marcou quatro gols nos últimos seis jogos com a camisa tricolor. Diante do Bahia, voltou a ser decisivo, agora no Maracanã. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Na zona mista, o jogador revelou que Germán Cano lhe deu conselhos neste início e a idolatria por um dos maiores ídolos da história do clube: Fred. De acordo com a visão do atleta, o ex-atacante, atual diretor de planejamento do clube, é uma inspiração para muitos meninos de Xerém.

“(Cano) Já me deu muitas dicas quando subi. Desde o jogo com o São Paulo, falou pra eu jogar tranquilo. Nos treinamentos me ajuda muito, dá dicas de posicionamento. Que me inspiro é o Fred, desde a base a gente já tem esse carinho por ele, e o Ronaldo Fenômeno”, disse. “O Fred é surreal. Ter um cara desse nível te dando dicas, instruindo. É um fenômeno com quem posso pegar instruções. Inexplicável”, acrescentou. Ao lado de ídolos e gol marcante O jogador também falou sobre como é atuar ao lado de grandes ídolos do clube, como Thiago Silva e Marcelo. Além disso, celebrou o gol que faltava no Maracanã.