Jornalista esportiva fala sobre nova fase após escândalo e separação: ‘Nunca fui tão feliz’

“É tão louco que toda pessoa que eu encontro, meus amigos, quem me conhece fala ‘Rê, como você tá leve’. É doido, parece que as coisas começam a se encaixar. Acho que isso serve pra tudo, para todo mundo que tá vivendo ou viveu um momento complicado, depois você entende, fala ‘cara, precisava disso, para limpar mesmo’”, iniciou a jornalista em entrevista ao Portal Léo Dias.

“As coisas começam a rolar. Hoje eu tô, de verdade, no melhor momento da minha vida, tanto pessoal como profissionalmente. Eu nunca fui tão feliz, do fundo do meu coração. Tô muito realizada profissionalmente, acho que eu sou eu, faço o que gosto, do jeito que gosto”, contou.

A comunicadora ressaltou, ainda, que todas as situações a fizeram crescer como mulher.