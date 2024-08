Internacional terá desfalque certo para duelo com o Athletico pela Série A

Borré recebeu o terceiro amarelo no empate entre o Colorado e o Palmeiras. Ausência do colombiano pode ser estendida por questões musculares

O treinador Roger Machado precisará fazer pelo menos uma mudança no time titular do Internacional para seu próximo compromisso. Isso porque o atacante Rafael Borré recebeu o terceiro cartão amarelo no empate em 1 a 1 com o Palmeiras, no Beira-Rio, no último domingo (04). Desta forma, o colombiano cumprirá suspensão automática no embate com o Athletico, no próximo domingo (11).

O jogador foi titular no ataque ao lado de Valencia, mas recebeu a punição nos acréscimos do primeiro tempo depois de fazer uma falta, além de segurar a bola. Exatamente para adiar o reinício da partida. No intervalo, ele foi substituído por Lucca. Posteriormente, na entrevista coletiva, Roger esclareceu que fez a modificação porque Borré sentiu dores musculares.