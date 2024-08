Guilherme comemora fase artilheira no Santos

Atacante é o grande nome do sistema ofensivo do Peixe na temporada e lidera o ranking de artilheiro

A prova do excelente momento é o topo da artilharia na temporada. Atualmente, ele é o goleador do time com oito gols, fator que o deixa empolgado para alcançar mais feitos.

Um dos grandes nomes do Santos na temporada 2024 é o atacante Guilherme. Titular absoluto com Fábio Carille, o jogador apresenta um bom futebol e ganha cada vez mais moral com o torcedor do Peixe.

“Feliz por mais um gol e muito grato a Deus por esse momento. Desde a minha chegada as coisas têm acontecido e estou feliz demais. Eu tenho o apoio também de todos os atletas, comissão, torcedores e funcionários. Mesmo trabalhando todos os dias para fazer o melhor, confesso que não esperava que seria tão bom. Estou muito feliz pelo momento e espero dar continuidade”, declarou à Santos TV.

Agora, Guilherme e Santos focam as atenções no Paysandu. O duelo em Belém do Pará marca o início do segundo turno e, a partir de agora, todo jogo é decisivo para o Peixe garantir o acesso. Sendo assim, apenas a vitória interessa no Mangueirão.

“Já começamos a analisar o Paysandu com o professor Carille mostrando o vídeo e passando alguns detalhes. Eles se reforçaram bem recentemente e acredito que estão com um time melhor do que do início do campeonato. Então com certeza será um jogo muito complicado, mas a gente está pronto para fazer um grande jogo lá e voltar para Santos com a vitória”.