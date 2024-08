Grêmio acerta venda de joia de 16 anos para o Chelsea; veja valores

Gabriel Mec, destaque da base do Tricolor gaúcho, foi negociado 24 milhões de euros (R$ 150,2 milhões), mas ficará no Sul até 2026

O Grêmio confirmou nesta segunda-feira (5) a transferência da joia Gabriel Mec, de 16 anos, para o Chelsea, da Inglaterra. O negócio entre as partes foi concretizado ainda no domingo e renderá ao clube gaúcho 24 milhões de euros (R$ 150,2 milhões) com metas contratuais a serem batidas pelo jogador.

Desse modo, o contrato de Gabriel com o clube de Londres será por cinco temporadas. Contudo, ele irá para a Inglaterra apenas quando completar 18 anos. Assim, ficará no clube gaúcho até abril de 2026. O jogador ainda não fez suas estreia nos profissionais, entretanto, é presença certa nos campeonatos do Sub-20.

