Gerson fará homenagem à Adílio na partida contra o Palmeiras

Atual camisa 8 do Flamengo, Gerson vai jogar com o nome de Adílio nas costas no jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil Crédito: Jogada 10

Gerson, capitão do Flamengo, fará uma homenagem para Adílio, que morreu nesta segunda-feira (5), na partida contra o Palmeiras, no Allianz Parque. O Coringa, que atua com a mesma camisa 8 de Adílio, jogará com o nome do ídolo rubro-negro, vítima de um câncer no pâncreas, nas costas. Logo após o Flamengo divulgar a notícia sobre a morte de Adílio, Gerson fez uma publicação em suas redes sociais.