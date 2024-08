Gallardo fala em ‘recuperar espírito do clube’ no River Plate

Nesta segunda-feira (5), Marcelo Gallardo concedeu entrevista coletiva que marcou seu retorno ao River Plate. Nesse sentido, sem esconder a emoção, o treinador falou de temas importantes como o aspecto anímico do elenco e o grande objetivo do clube no ano: a Libertadores. Além da relevância natural da conquista, a decisão, provavelmente, vai ter o Mâs Monumental como palco do duelo único, no dia 30 de novembro.

“Hoje é um dia histórico para o Mundo River, com o início da segunda passagem de Gallardo como treinador. Quero agradecer a ele por ter aceitado este novo desafio. Todos nós temos que estar à altura. É um ano com uma Libertadores muito especial. Esperamos fazer a final em casa. Quero te agradecer muito, Marcelo.”

‘Recuperar o espírito do clube’

Com a palavra, o velho conhecido do torcedor do River Plate fez uma rápida avaliação do que considera mais importante a ser resgatado no elenco. De acordo com sua análise, o mais importante é “recuperar o espírito do clube”:

“Temos de recuperar o espírito do clube e da equipe. Temos de recuperar a vontade de continuar a construir. Com o nosso corpo técnico, vamos dar 100% das nossas forças. Se todos nos sairmos bem, ficaremos felizes. É esse o nosso objetivo”, destacou.