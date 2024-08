Fullkrug anunciado como reforço do West Ham

Niclas Fullkrug é o novo reforço do West Ham, da Inglaterra. Dois dias após o Borussia Dortmund anunciar que o jogador de 31 anos havia deixado a pré-temporada da equipe para negociar com outro clube, o time inglês oficializou a contratação do atacante alemão, com contrato válido até 2028.

LEIA MAIS: Juventus renova com Bremer e assegura permanência do zagueiro

Fullkrug passou uma temporada no Dortmund, com 15 gols e nove assistências em 43 jogos. Além disso, foi uma das principais figuras da campanha no vice da Champions 2023/24. No entanto, a chegada de Serhou Guirassy, ex-atacante do Stuttgart, reduziu o espaço do alemão no ataque e ele optou pela transferência.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.