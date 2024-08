França x Egito: onde assistir, escalações e arbitragem

As donas da casa estão com uma campanha perfeita até aqui. Afinal, eles venceram os três jogos da fase de grupos e bateu a Argentina, uma das favoritas ao ouro, nas quartas de final, por 1 a 0. Além disso, são oito gols marcados nos quatro jogos, e nenhum sofrido. O treinador da equipe e ídolo francês Thierry Henry, campeão mundial na Copa de 1998 e da Eurocopa de 2000, pediu para que seus atletas se inspirem nos atletas franceses de outras modalidades para seguir sonhando com o título olímpico.

“Estamos aqui para conseguir algo para a seleção francesa. Quando assistimos a TV todas as noites, os caras (dos outros esportes) nos inspiram. E não apenas aqueles que ganharam medalhas. Todos aqueles que realizaram este trabalho considerável durante quatro anos. O país estava esperando por isso. Isso nos inspira e nos motiva, mesmo que ainda não tenhamos ganhado nada”, disse Henry.

Como chega o Egito

Por outro lado, o Egito chega como uma verdadeira surpresa nesta semifinal. A equipe, que é comandada pelo brasileiro Rogério Micale, se classificou em primeiro no Grupo C, após bater a Espanha, uma das favoritas, por 2 a 1. Nas quartas de final, avançou com emoção: vitória nos pênaltis sobre o Paraguai, após um empate no tempo normal conseguido aos 42 minutos do segundo tempo. Agora, querem surpreender mais uma vez e eliminar os donos da casa, sonhando com seu primeiro ouro no futebol.

FRANÇA X EGITO

Semifinal do futebol masculino nos Jogos Olímpicos de Paris

Data e horário: segunda-feira, 05/08/2024, às 16h (de Brasília)

Local: Parc Olympique Lyonnais, em Lyon (FRA)

FRANÇA: Restes; Sildillia, Badé, Lukeba e Truffert; Akliouche, Chotard e Doué; Olise; Lacazette e Mateta. Técnico: Thierry Henry

EGITO: Alaa; Fayed, Abdelmeguid, Eid e El-Debes; Elneny, Shehata e Kouka; Zizo, Faisal e Adel. Técnico: Rogério Micale

Árbitro: Ilgiz Tantashev (Uzbequistão)

Onde assistir: sportv, Globoplay e CazéTV