Estêvão segue como dúvida no Palmeiras, que pode ter a volta de Mayke

O Palmeiras iniciou nesta segunda-feira (5) a preparação para o duelo decisivo contra o Flamengo, na quarta (7), às 20h (de Brasília), pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, no Allianz Parque. Na ida, vitória rubro-negra por 2 a 0.

Os jogadores que atuaram mais de um tempo no empate em 1 a 1 com o Inter, no último domingo, fizeram atividades regenerativas, enquanto o restante do elenco foi a campo com o técnico Abel Ferreira. Quem voltou a treinar foi Mayke, que não atuou diante do Colorado por conta de dores musculares. Ele deve ser opção para o jogo contra o Flamengo.