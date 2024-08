Emissora surpreende e faz proposta bilionária para transmitir Campeonato Brasileiro

A Record quer investir cada vez mais no futebol. E desta vez a direção da emissora enviou uma proposta para a Liga Forte União para transmitir os jogos dos clubes que estão no pacote. Chamou atenção, no entanto, as cifras: R$ 2,8 bilhões por cinco anos da competição.

O valor é maior que o oferecido pelo SBT que é de R$ 560 milhões por temporada. Os clubes que estão na Liga Forte União gostaram do modelo comercial apresentado, estão satisfeitos e devem dar o “sim” nos próximos dias. A ‘Folha de São Paulo’ foi a primeira a informar.