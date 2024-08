Em Goiânia, Vila Nova cede empate ao Paysandu nos acréscimos

Em jogo que teve gols relâmpagos, Papão larga em desvantagem, soifre virada do Tigre, mas deixa tudo igual no fim

Em jogo que teve gols relâmpagos, Vila Nova e Paysandu empataram por 2 a 2 na noite desta segunda-feira (5), em Goiânia, pela 19ª rodada da Série B do Brasileiro, a última do primeiro turno. O time paraense largou em vantagem, sofreu a virada dos donos da casa, mas conseguiu deixar tudo igual nos acréscimos.

O Papão abriu o placar com Paulinho Boia em menos de um minuto de bola rolando. O Tigre empatou com Júnior Todinho ainda na etapa inicial e depois virou com Alesson logo no retorno do intervalo. No fim da partida, Lucas Maia tratou de dar númeroso finais ao duelo no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), na capital goiana.

Apesar de não saber o que é vencer há quatro partidas, o Vila Nova encerra a primeira metade do campeonato no G4. Afinal, ocupa a quarta posição com 30 pontos. Por outro lado, o Paysandu estaciona nos 24 somados, ainda na 14ª colocação.