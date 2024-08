Em boa fase, Luiz Henrique mostra que valeu a pena o alto investimento do Botafogo

Dando conta do recado! O atacante Luiz Henrique, do Botafogo, vem mostrando em campo que valeu o alto investimento do clube carioca na sua contratação no início da temporada. Em boa fase, o jogador tem sido importante para a equipe. Na última partida, marcou um gol e participou de outros dois na vitória por 4 a 1 em cima do Atlético Goianiense pelo Campeonato Brasileiro.

O Alvinegro desembolsou 20 milhões de euros (cerca de R$ 106,6 milhões, na cotação atual), valor que inclui possíveis metas e bônus para contar com o atacante de 23 anos no elenco. Vale lembrar que essa foi a segunda maior contratação da história do clube – perdeu recentemente, com a chegada de Thiago Almada. Visando a conquistar títulos, o retorno dentro de campo mostra que o investimento valeu a pena.

De acordo com o SofaScore, Luiz Henrique, entre todos os jogadores do Campeonato Brasileiro nas últimas sete rodadas, foi quem mais participou de gols, sofreu pênaltis, acertou dribles e também ganhou duelos. Além disso, o atacante é o segundo em faltas sofridas e gols marcados. Veja os números: