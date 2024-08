Dudu decepciona como ‘reforço’ do Palmeiras

Uma das novidades do Palmeiras neste segundo semestre é o atacante Dudu. O camisa 7 retornou de grave lesão no joelho e, logo depois de resolver a sua permanência no clube, começou a ganhar espaço com o técnico Abel Ferreira.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Apesar de toda a moral com a torcida, dentro de campo a situação começa a ganhar ares de questionamento, principalmente entre os palmeirenses, que esperavam mais do atleta.