Cruzeiro peca na criação e perde para o Fortaleza em Cariacica

O Cruzeiro perdeu a invencibilidade como mandante no Campeonato Brasileiro. Nesta segunda-feira, a Raposa perdeu para o Fortaleza por 2 a 1, no Kleber Andrade, em Cariacica, pela 21ª rodada da competição. Breno Lopes e Renato Kayzer fizeram para o Leão, enquanto Matheus Henrique marcou o único da Raposa. Todos no primeiro tempo. A equipe de Seabra até ficou com a posse de bola, mas sem criatividade. Do outro lado, o time de Vojvoda muito consolidado na defesa.

Com o resultado, o Cruzeiro deixa a chance de entrar no G4 escapar e fica na quinta colocação, com 35 pontos. O Fortaleza, aliás, ultrapassa o Palmeiras e atinge a terceira posição, com 39 pontos, um a menos que o vice-líder Flamengo e o líder Botafogo. Agora, os clubes voltam a campo no sábado, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. A Raposa faz clássico com o Atlético, às 21h30, no Mineirão. Do outro lado, o Leão enfrenta o Criciúma, às 16h, na Arena Castelão.

Posse x Eficiência

O Cruzeiro foi quem começou com a iniciativa e procurou a pressionar o Fortaleza. No entanto, o Leão conseguiu uma boa arrancada com Marinho, que tocou em profundidade para Breno Lopes abrir o placar. Pouco tempo depois, a Raposa conseguiu achar espaço na defesa cearense. Após boa defesa do goleiro João Ricardo, Matheus Henrique psiou na área e finalizou com categoria para deixar tudo igual. Os mineiros, aliás, valorizaram mais a posse de bola, mas com dificuldades para criarem chances claras. Apenas chutes de longa distância. O Leão do Pici, aliás, ficou bem postado nos contra-ataques e foi feliz no fim. Kervin Andrade iniciou a jogada, tocou para Bruno Pacheco, que cruzou para Kayzer colocar o clube na frente do placar.