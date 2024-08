Coutinho sente desconforto e vira desfalque no Vasco

O Vasco terá um desfalque importante para o jogo desta terça-feira (6), contra o Atlético-GO, pela Copa do Brasil. Philippe Coutinho sentiu desconforto durante o treino do último domingo (4) e deve perder pelo menos os próximos dois compromissos do Cruz-Maltino.

Dessa forma, ainda de acordo com a jornalista, Coutinho está fora também contra o Fluminense, no sábado (10), no Nilton Santos. Não há, porém, previsão de retorno do meia.

O camisa 11 reestreou pelo Vasco contra o Atlético-MG, pela 18ª rodada do Brasileirão, e já tem quatro partidas. Ele também atuou contra o Grêmio e Red Bull Bragantino (pelo Brasileirão), além do Atlético-GO (Copa do Brasil).