Corinthians não vai parar em Talles Magno e procura mais atacantes

O Corinthians acertou a contratação do atacante Talles Magno, do New York City. O acordo é válido por uma temporada com a opção de compra em caso de metas atingidas. Contudo, mesmo com a chegada do jogador no Parque São Jorge, a diretoria não deve parar e segue atrás de novos reforços para o sistema ofensivo.

O Timão entende que o ataque é o setor que mais precisa de peças neste momento, principalmente para suprir as ausências de curto prazo. Por exemplo, Yuri Alberto vai desfalcar o Corinthians por um mês por conta de uma cirurgia de retirada de vesícula. Wesley convive com sondagens da Europa e é o principal ativo do clube para atingir as metas de venda, mas mesmo assim pode desfalcar o Alvinegro.