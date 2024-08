Clubes rivais do Flamengo lamentam morte de Adílio

A morte de Adílio nesta segunda-feira (5) abalou não só os rubro-negros, mas também o cenário do futebol nacional. Afinal, a grandeza do ex-jogador, vítima de um câncer no pâncreas, era tão grande que até mesmo os rivais do Flamengo prestaram homenagem à ele. Além disso, ex-companheiros do Brown, como Adílio era chamado, carinhosamente, também lamentaram a morte dele.

“Adílio, um dos grandes talentos da história do futebol carioca, nos deixou nesta segunda-feira. Ídolo do nosso rival Flamengo, Adílio foi um adversário leal durante tantos Fla-Flus. Hoje, fica nossa solidariedade a familares, amigos e à torcida rubro-negra”, publicou o perfil oficial do Fluminense.

“O Botafogo de Futebol e Regatas lamenta o falecimento de Adílio, grande jogador do futebol brasileiro e ídolo do Flamengo. O Clube deseja força aos familiares, amigos e torcedores neste momento difícil”, escreveu a conta oficial do Botafogo.