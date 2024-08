Brasileiros se irritam com Rebeca fora do pódio na Olimpíada: ‘Roubo’

A torcida brasileira demonstrou descontentamento com a ausência de Rebeca Andrade no pódio na final individual da trave. A ginasta se apresentou, nesta segunda-feira (05), na Olimpíada, e ficou apenas na quarta colocação. A pontuação foi de 13.933, pouco atrás da terceira posição. No caso, a medalha de bronze ficou com a italiana Manila Esposito, com 14.000 pontos. A indignação dos brasileiros com a nota da ginasta se comprova com a frase “Que roubo foi esse” entre os assuntos mais comentados do X, o antigo Twitter.

Que roubo foi esse gente? Roubaram demais cara!