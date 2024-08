Brasil x Espanha: onde assistir, escalações e arbitragem

Em busca de uma vaga para a final do campeonato de futebol feminino da Olimpíada, Brasil e Espanha se enfrentam nesta terça-feira (6). No Vélodrome, em Marselha, a bola rola às 16h (de Brasília). Esse, aliás, será um reencontro entre as seleções. Afinal, pela última rodada da fase de grupos, elas se enfrentaram, e as espanhóis levaram a melhor, vencendo por 2 a 0.

Na outra chave dos Jogos Olímpicos, Estados Unidos e Alemanha se enfrentam também nesta terça, às 13h.