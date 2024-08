Alphonso Davies, do Bayern de Munique, volta ao radar do Real Madrid

Clube merengue fará nova investida por atleta, que teve uma negociação frustrada no passado com a equipe espanhola

Apesar do técnico Carlo Ancelotti ter afirmado que o elenco do Real Madrid já está fechado, um velho sonho voltou ao radar do clube merengue. Trata-se do lateral Alphonso Davies, do Bayern de Munique, que teve novamente seu nome ventilado pela imprensa espanhola.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

De acordo com a mídia do país europeu, a nova proposta é avaliada entre 25 a 30 milhões de euros (cerca de R$160 e R$190 milhões de reais).