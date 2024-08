Almada treina com o grupo e pode, enfim, estrear pelo Botafogo

Contratação mais cara da história do futebol brasileiro, Almada desembarcou no Rio de Janeiro, nesta segunda-feira (5), depois de defender a seleção argentina nos Jogos Olímpicos de Paris. A seleção do astro alvinegro caiu nas quartas de final, com a derrota para a anfitriã França por 1 a 0. Na sequência, sem perder tempo, o meia do Botafogo participou das atividades no Espaço Lonier.

Almada pode, então, estrear, enfim, pelo Mais Tradicional. Nesta quarta-feira (7), Glorioso visita o Bahia, na Arena Fonte Nova, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Depois de um empate por 1 a 1, na ida, no Estádio Nilton Santos, o Botafogo precisa vencer, portanto, o Esquadrão para prosseguir na competição.