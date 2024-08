Alex Santana vira dúvida no Corinthians para duelo contra o Grêmio

Volante sofre com dores físicas e pode ficar fora do embate contra o Tricolor Gaúcho. Raniele e Yuri Alberto também estão fora

O técnico Ramón Díaz pode ter um grande desfalque para o duelo contra o Grêmio nesta quarta-feira (7), às 21h30, no Couto Pereira, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Isso porque o volante Alex Santana vem sofrendo com dores e virou dúvida para o embate. O problema foi relatado pelo próprio treinador neste domingo (4), após o jogo contra o Juventude, na Neo Química Arena.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

“Alguns jogadores ficarão fora em algum momento por conta da sequência de jogos. A cada três dias temos que jogar. Sabemos que há muita sequência de partidas, então é factível que alguns (atletas) não tenham condições. (Alex) Santana tem forte contratura, vamos ver como se recupera”, disse Ramón Díaz.