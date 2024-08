Administradora da Arena anuncia duelo entre Grêmio e Bahia no estádio

A gestora da Arena divulgou a realização do embate entre Grêmio e Bahia no estádio pelo Campeonato Brasileiro. Isso porque, na sua parte, todas as pendências já foram solucionadas. Mesmo assim, ainda é necessário a resolução de algumas questões como o horário da partida. Além de algumas liberações como de órgãos de segurança e de trânsito. A informação é do portal ‘Gaúcha Zero Hora’. Há a expectativa de que cinco mil torcedores vão poder acompanhar o embate.

Tanto a administradora do palco e o clube já tinham uma reunião com estas autoridades para exatamente tentar adiantar o retorno do estádio. O primeiro ponto envolve o horário do jogo, que deve ocorrer às 11h (de Brasília). Até porque um dos problemas é a distribuição de energia, já que a alimentação do estádio ainda ocorre de maneira externa, via concessionária. Deste modo, será necessário a utilização de geradores. Outra situação que precisa de definição é a capacidade de público que o palco terá condições de receber.