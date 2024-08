Adílio é mais uma perda do Flamengo em 2024

O Flamengo perdeu Adílio, um dos maiores ídolos da história do clube . Ele morreu aos 68 anos, nesta segunda-feira, em decorrência de um câncer no pâncreas. O ex-jogador é o quarto nome marcante da história do Rubro-Negro que deixou esta vida em 2024.

Denir

Logo no primeiro dia de 2024, quando o lendário massagista Rubro-Negro Adenir Silva faleceu, aos 75 anos, por conta de um câncer no cérebro. Denir, como era conhecido, trabalhou no clube por 42 anos e presenciou os melhores momentos da história do Rubro-Negro.

Zagallo

No dia seis de janeiro, Mário Jorge Lobo Zagallo morreu aos 92 anos por falência múltipla dos órgãos, no dia seis de janeiro. O Velho Lobo começou a carreira como profissional no Flamengo e foi tricampeão do Campeonato Carioca entre 1953 e 1955. Ao todo, ele atuou em 218 jogos com a camisa Rubro-Negra. Foi graças as suas boas atuação no clube da Gávea que Zagallo foi convocado para a Copa do Mundo de 1958, onde se tornaria campeão mundial pela primeira vez.