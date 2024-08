Adílio, come entre as pernas

Colunista do J10, Roberto Assaf, historiador do futebol, fala sobre o craque que morreu nesta segunda (5/8), aos 68 anos Crédito: Jogada 10

Conheci Adílio em 1969. Por duas razões. A primeira: eu treinava entre os infanto-juvenis, na Gávea, pelo menos duas vezes por semana, onde ele era o craque maior. Desde então era uma certeza que alcançaria os profissionais. A segunda: eu morava na Barão de Jaguaribe, em Ipanema, rua que a promessa atravessava à noitinha, nos dias de semana, vindo da Cruzada São Sebastião, para chegar ao Colégio Manuel Bandeira, na Alberto de Campos, no qual estudava. Quando passava por meu trecho, entre Maria Quitéria e Joana Angélica, era natural a troca de cumprimentos. Era freqüente, naquela época, distante da selvageria atual, as resenhas nas portas das casas e prédios, que permaneciam abertos 24 horas. Ipanema era quase um lugarejo do interior. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Enfrentei Adílio em algumas ocasiões. Além da idade – sou de 1955, ele de 1956 – tínhamos o gosto pela bola e – é claro – pelo Flamengo. Havia uma evidente distância social, que o futebol costuma encurtar, mas que não congregava os mesmos desejos. O meu objetivo era jogar por diletantismo. O dele, fazer carreira, o que conseguiu a partir de 1974, quando começou a ser relacionado para as partidas do time principal do Rubro-Negro.

O que faz lembrar dos seus primeiros passos no campo é a facilidade de domínio do couro e o drible curto, o que o levava efetivamente – léguas à frente – a destacar-se dos demais. Não foi à toa que o menino-rei da geração 1955-56 do Flamengo – cujo príncipe era Júlio César, mais tarde Uri Geller – ganhou a fama e os títulos mais importantes da história do clube. Adílio, genial Sua capacidade para o futebol era tão grande que jamais questionou treinadores nas poucas ocasiões que amargou o banco. Afinal, sabia que estaria sempre entre as estrelas do time. Foi assim até alcançar a idade que a cabeça ainda pensa, mas que os músculos não obedecem mais. Adílio será sempre titular no quadro principal do Flamengo de todos os tempos. E os que conviveram com ele, como coadjuvantes ou admiradores, vão continuar condenando os técnicos que o deixaram de fora da Seleção Brasileira, por política ou capricho. Notadamente na Copa de 1982, na Espanha, quando Telê Santana, o queridinho da imprensa, preferiu deixá-lo à margem do torneio. Enfim, Telê perdeu o título por omissões e os erros cometidos naquela tarde calorenta do Sarriá.