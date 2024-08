Abel Ferreira mexe com ambiente do Palmeiras para encarar o Flamengo

Comandante português tenta mexer com o psicológico da torcida para encarar o Flamengo pelas oitavas de final da Copa do Brasil

No último domingo (4), o Palmeiras empatou por 1 a 1 com o Internacional, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro e ficou mais longe da briga pela liderança. Com 37 pontos, o Verdão, de Abel Ferreira, está com seis a menos que o Botafogo, o líder do torneio nacional.

Apesar de não quebrar a marca de quatro jogos sem vencer na temporada, o Verdão encontrou no discurso de Abel Ferreira a chama que precisava para buscar uma reação, principalmente contra Flamengo, pelas oitavas de final da Copa do Brasil.

Na coletiva de imprensa no Beira-Rio, o treinador usou o lado psicológico não só dos atletas, mas dos torcedores para o jogo no Allianz Parque. Em um dos trechos, ele adotou o tom do “contra tudo e contra todos”.