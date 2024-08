Villareal contrata Nicolas Pépé, ex-Arsenal e Lille

Atacante, atualmente, com 29 anos, estava sem clube após o fim de seu contrato com o Trabzonspor, da Turquia, onde teve passagem discreta

O Villareal anunciou neste domingo (4), a contratação de Nicolas Pépé, que estava sem clube após o fim do seu contrato com o Trabzonspor, da Turquia. O clube espanhol, que recentemente arrecadou cerca de R$ 300 milhões com as vendas de Ben Brereton e Alexander Sörloth para o Southampton e Atlético de Madrid. Com isso, resolveu reforçar a posição de ponta, que estava carente após a saída repentina de Bertrand Traoré.

Pépé, de 29 anos, vem de uma temporada na Turquia onde marcou cinco gols e deu três assistências. Longe vai aquele jogador que encantou no Lille (22 gols e 11 assistências na Ligue 1 2018-19). O desempenho, portanto, fez o Arsenal pagar R$ 350 milhões por seus serviços em 2019.