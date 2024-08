Tite diz que poupados contra o São Paulo tinham risco de lesão

A escalação do Flamengo para o jogo com o São Paulo rendeu inúmeras críticas ao técnico Tite. Com apenas dois titulares iniciando o jogo (Rossi e Léo Pereira), o time perdeu por 1 a 0, neste sábado (3), no Morumbis e, de quebra, deixou a liderança do Campeonato Brasileiro. Após a partida, o treinador justificou o fato de não ter usado seus principais jogadores de início.

“”Viemos com todo o grupo que levou o Flamengo à liderança. É um esforço coletivo. Considerando que este é o terceiro jogo em seis dias, é impossível manter o nível de desempenho, além do risco de perder um atleta por um longo período. Não se trata apenas de poupar, mas de ter um cuidado necessário. Não há condições,” disse o técnico.