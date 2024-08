Série D: Veja os confrontos das oitavas de final

A Série D conheceu, neste final de semana, os confrontos das oitavas de final. Afinal, foram realizados os últimos jogos da segunda fase. A CBF, vale lembrar, ainda vai detalhar as datas e horários dos duelos.

Dos 16 duelos, 10 contaram com a partida volta neste domingo (04). Um dos destaques foi a vitória do Brasil de Pelotas (RS), semifinal do Gauchão-2024, por 3 a 0 sobre o Água Santa, finalista do Paulistão no ano passado. Na partida de ida, os gaúchos já tinham vencido por 2 a 1. Assim, é claro, avançou.

