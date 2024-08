Roger Machado minimiza empate e vê evolução no Inter

Técnico lamenta resultado de 1 a 1 contra o Palmeiras e segue sem vencer no comando do Colorado

O resultado de 1 a 1 na partida do Internacional contra o Palmeiras, neste domingo (4), foi o 11º jogo do Colorado sem vitória no Brasileirão, mas o técnico Roger Machado viu evolução na equipe. No entanto, o comandante afirmou que não pode dar garantia de que o Inter vai voltar a vencer, mas que pode garantir apenas trabalho em busca de melhora nas atuações.

“Eu não tenho como analisar a praticidade da vitória sem analisar o jogo. Concorda que a gente jogou bem o suficiente para vencer? Então, é seguir trabalhando, eu não tenho como dar garantia. Pelo que sei, a gente evoluiu. A gente está falando de uma janela de 10% do jogo, que definiu o não resultado de vitória para classificar a praticidade de vitória que a gente produziu para vencer. Eu não tenho como avaliar outro ambiente que não seja construção. A garantia é o trabalho. A garantia do resultado será a circunstância do jogo, que, infelizmente, conspiram contra a gente”, disse Roger.

O treinador também comentou sobre o gol de empate sofrido nos minutos finais da partida.