Roberto Assaf: Flamengo ridículo. Com a cara de Tite

O ano do Flamengo, como previsto, terminará em agosto, pois parece que a possibilidade de demitir a CT do pesadelo, a partir de hoje, ficou improvável. A derrota para o São Paulo, 1 a 0 no Morumbi, foi das mais ridículas, diante do orçamento, do elenco e da torcida que o Rubro-Negro tem. Enfim, o Flamengo não ganhará mais nada em 2024.

Com um time opaco, todo remendado, sem entrosamento, e conformado com o resultado, jamais sugeriu que – bem ou mal – briga pelo título brasileiro. Mas é o estilo Tite. Jogo feio, retrancado, titulares no banco, diante de um gigante, completo, que está atuando em casa. Isso valendo liderança e três pontos. Lamentável. E não me venham com ciência.

Contra o Palmeiras, dia 7, será pior. Afinal, vai assumir literalmente a retranca, com base na vantagem construída no Maracanã. Dessa forma, o adversário vai reverter o placar da ida ainda na etapa inicial. E repetirá a dose em La Paz. Após as eliminações, a torcida entenderá enfim o que é Tite, fará pressão absurda, e a diretoria o demitirá, restando pagar-lhe uma milionária indenização.