River Plate e Marcelo Gallardo se acertam por retorno do treinador

Diante do planejamento traçado, o anúncio de Gallardo vai acontecer na próxima segunda-feira (5), através de uma coletiva de apresentação. Desse modo, o interino Marcelo Escudero vai ser o comandante da equipe contra o Unión Santa Fe, neste domingo (4), às 15h (de Brasília). O duelo, no Estádio 15 de Março, vale pela nona rodada do Campeonato Argentino.

Entre River Plate e Marcelo Gallardo, está tudo certo para que o treinador de 48 anos seja, pela segunda vez, o treinador do Millonario. O retorno vai ocorrer pouco menos de dois anos após o último do Muñeco no banco de reservas riverista.

A volta do treinador que se consolidou como o mais vitorioso da história do River, no primeiro ciclo, ocorre após um frustrado trabalho de outra figura identificada com o clube, Martín Demichelis.

Apesar de três títulos nacionais, o desempenho com fortes oscilações da equipe foi alvo constante de críticas, especialmente, vindo das arquibancadas. Como exemplo disso, mesmo com a melhor campanha na fase de grupos da Libertadores, o treinador recebeu vaias da torcida em jogos contra Deportivo Riestra, Lanús e Godoy Cruz.

Os comandados

Também por isso, além do retorno a ser oficializado de Marcelo Gallardo, os bastidores na janela de transferências estão movimentados pensando nas próximas incorporações. Enquanto o zagueiro Germán Pezzella (que estava no Betis, da Espanha) tem acordo verbalmente acertado, o River também está perto de contratar o meio-campista Maxi Meza, ex-Independiente e que estava, desde 2018, no Monterrey.