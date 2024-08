Para Renato Gaúcho, Monsalve não sente o peso da camisa do Grêmio

Renato Gaúcho, no jogo do Grêmio diante do Athletico-PR, neste domingo (4/8), pelo Brasileirão, optou por poupar os titulares. Quer força máxima para o duelo de volta da Copa do Brasil, contra o Corinthians, na próxima quarta-feira. Assim, entrou com 11 reservas. Isso fora de casa contra um dos times que em em seus domínios quase nunca tropeça. No fim das contas, triunfo convincente por 2 a 0 em plena Arena da Baixada, o que levou os gremistas aos 21 pontos, se afastando do Z4. E neste triunfo, um jogador encheu os olhos, Monsalve.

O meia-atacante colombiano teve estreia de arrasar. Afinal, somou um gol, teve participação no outro, uma finalização que o goleiro Leo Linck salvou e ainda teve um tento anulado. Saiu antes da metade do segundo tempo, cansado. Mas foi totalmente aprovado, a ponto de a torcida gremista invadir as redes, pedindo que ele vire titular do time principal. Não por acaso, uma das primeiras perguntas para Renato após o jogo foi sobre Monsalve. E o treinador foi só elogios.

“Monsalve vinha treinado bem, é um jogador inteligente. Estava estava louco para tê-lo em campo. Falta ainda um pouco mais de ritmo de jogo, mas ele tem qualidade. Atua em uma uma posição que só tínhamos o Cristaldo. E logo na estreia já nos ajudou muito. É um jogador que não sente o peso da camisa”.