Mila é relacionado para jogar pelo Grêmio após 10 meses

O confronto do Grêmio contra o Athletico-PR, na Arena da Baixada, na tarde deste domingo (4), em Curitiba, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, pode ser especial para Mila. O volante voltou a ser relacionado após 10 meses. O jovem jogador está retornando de uma grave lesão no joelho direito.

O problema ocorreu na partida de volta da semifinal da Copa Rei Pelé, da Federação Gaúcha de Futebol, em 4 de outubro de 2023, no gramado sintético do estádio Passo D’Areia, contra o São José. Naquela ocasião, ele deixou o campo 10 minutos do segundo tempo, após marcar o gol de empate e relatar a lesão.