Meio-campista vai deixar o Boca Juniors por quase R$ 115 milhões

Além de Pol Fernández, nome em tratativa avançada com o São Paulo, outro meio-campista do Boca Juniors está perto de deixar o clube. É o caso de Equi Fernández, figura que vai reforçar um clube da Arábia Saudita.

De acordo com informação que foi assegurada pelo jornalista argentino César Luis Merlo, o Al-Qadisyah vai pagar a multa rescisória que consta no vínculo de Equi nas próximas 48 horas. Algo que, naturalmente, faz com que o Boca não tenha qualquer poder de tentar vetar a negociação.