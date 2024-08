Martin Braithwaite quer comprar o Espanyol

Atacante dinamarquês busca maneiras econômicas para se tornar proprietário do clube catalão, que subiu para a elite do futebol da Espanha

Grande contratação do Grêmio nesta janela de transferências, Martin Braithwaite pode virar proprietário de um clube. Menos de um mês após sair do Espanyol em fim de contrato e se transferir para o Tricolor de Porto Alegre, o atacante faz contas para se tornar o acionista majoritário do clube catalão, de acordo com informações do jornal ‘MARCA’.

Após o Espanyol subir para a primeira divisão do futebol da Espanha, com Braithwaite sendo peça chave – 22 gols e duas assistências em 39 jogos -, ele esperou até 15 de julho para que seu contrato chegasse ao fim e pudesse sair sem custos. Como ficou claro no dia do acesso, a relação do ex-Barcelona com a diretoria do Espanyol não era das melhores.

“Agora temos que aproveitar e ver o que acontece no futuro. Não sei de nada, vou conversar nos próximos dias. Há um ano, o clube me fez uma oferta de renovação, mas foi uma falta de respeito. Vamos ver se eles querem que eu fique aqui, porque a oferta que recebi mostra que não confiam em mim”, disse Braithwaite durante a festa de acesso.