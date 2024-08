Kauã Elias decide novamente, e Fluminense vence o Bahia

Em partida válida pela 21ª rodada do Brasileirão, o Fluminense derrotou o Bahia por 1 a 0, no Maracanã. O centroavante Kauã Elias, que já tinha decidido contra o Bragantino, marcou o gol da vitória deste domingo (04). Com o resultado, o Tricolor alcança a quarta vitória seguida no Brasileirão.

Antes, derrotou ainda Cuiabá, Palmeiras e Bragantino, todos por 1 a 0. Contando ainda o empate em 1 a 1 com o Criciúma, são cinco jogos invicto no BR-24. Dessa forma, o Flu encontra-se em 17º lugar, com 20 pontos, a um passo de deixar a zona de rebaixamento. Já o Bahia chegou ao quinto jogo seguido sem vitória no Brasileirão (sexto contando com Copa do Brasil). O Tricolor encontra-se em sétimo lugar, com 32 pontos.

