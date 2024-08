Grêmio, com reservas, vence a primeira fora de casa no Brasileirão

Triunfo por 2 a 0 sobre o Athletico (que jogou com mistão) leva o time aos 21 pontos, longe do Z4. Monsalve e Edemílson jogaram muito

Esta foi a primeira vitória do Grêmio como visitante neste Brasileirão. E seu terceiro jogo sem levar gol. Com isso, o time pula para os 21 pontos, fora da zona de rebaixamento. O Athletico parou nos 28 pontos, em nono lugar.

Neste domingo (4/8), na Arena da Baixada, o Grêmio visitou o Athletico usando o seu time reserva. O Furacão também entrou com um mistão. Afinal, ambos pouparam astros para o meio da semana, para os jogos de volta da oitavas de final da Copa do Brasil. Mas quem levou a melhor foi o time gremista. Fazendo um bom jogo e marcado dois gols antes dos 25 minutos, venceu fora de casa por 2 a 0, gols de Gustavo Martins e do colombiano Monsalve. Este último foi um dos melhores em campo, juntamente com Edenílson.

Dois minutos depois, um erro incrível do goleiro Leo Linck resultou no segundo gol gremista. Gamarra atrasou para o arqueiro, que recebeu pressão e acabou perdendo para Monsalve, que apenas tocou para a rede. E o colombiano cehou a fazer mais um gol, porém anulado por falta. E no fim da etapa, Monsalve fez ótima jogada, obrigando Leo Linck a fazer ótima defesa.

Furacão sem sucesso no ataque

No segundo tempo, o Grêmio recuou e passou a oferecer mais espaços para o Furacão, que voltou com três mudanças. Primeiramente, o treinador Martin Varini deixou de lado o esquema de três zagueiros (o lateral Esquivel não funcionou bem) e entrou com um esquema mais ofensivo com a entrada de Pablo. Contudo, o time paranaense não conseguia sucesso.

Em contra-ataques, os gremistas ofereciam perigo. Edenilson obrigou Leo Linck a fazer boa defesa e Du Queiroz fez um gol que acabou anulado. O Furacão viu Rafael Cabral fazer boa defesa e também teve um gol corretamente anulado. Assim, como o placar seguiu inalterado, o jogo ficou mesmo no 2 a 0. Enfim, o Grêmio venceu fora de casa.