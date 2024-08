Fortaleza negocia contratação de lateral-direito argentino

Mancuso, do Estudiantes de La Plata, da Argentina, já tem acordo verbal com Leão do Pici e pode ser anunciado nos próximos dias

O Fortaleza está de olho no mercado e tem conversas avançadas para uma contratação nesta janela de transferências. De acordo com o jornalista César Luis Merlo, o Leão do Pici está próximo de anunciar a chegada do lateral-direito Eros Mancuso, do Estudiantes de La Plata, da Argentina.

Dessa maneira, o Fortaleza já tem um acordo verbal com o jogador de 25 anos e agora negocia com a diretoria do clube argentino para finalizar a contratação. A expectativa é que o defensor assine um contrato de quatro anos com o clube cearense.

No Estudiantes desde 2022, Mancuso jogou 68 partidas e marcou sete gols pelo clube argentino. Ele tem contrato até o final de 2026. O lateral foi revelado pelo Boca Juniors, onde jogou de 2019 a 2022.